Continui abbandoni di rifiuti in Via Cernaia

Continuano i rifiuti abbandonati in Via Cernaia, dove da Natale a oggi sono stati lasciati materassi, carrelli e altri materiali ingombranti. Nonostante le segnalazioni, ancora nessun intervento è stato effettuato per la rimozione di questi rifiuti, che costituiscono un problema di decoro e igiene pubblico nella zona.

Dalla mattina di Natale a stasera, antivigilia di Capodanno, giacciono materassi, carrelli di supermercato e altri rifiuti ingombranti in Via Cernaia, senza che nessuno sia intervenuto. E non è la prima volta. Fuori dal perimetro delle eleganti luci natalizie del centro, "brilla" l'inciviltà.

