Alfonsine stretta contro gli abbandoni di rifiuti

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa più rumore un sacchetto abbandonato per strada di un’intera comunità che differenzia correttamente i propri rifiuti. Il chiasso, però, in località Taglio Corelli ad alfonsine doveva essere particolarmente alto visto il gran numero di abbandoni che facevano sembrare quel piccolo pezzo di terra una discarica. Gli episodi più gravi, come quello testimoniato dalla foto, sono rari e spesso isolati, ma si riscontrano con una certa frequenza anche gli abbandoni di piccoli mobili, oggetti rotti e sacchetti di rifiuti indifferenziati nelle vicinanze dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alfonsine stretta contro gli abbandoni di rifiuti

© Ilrestodelcarlino.it - Alfonsine, stretta contro gli abbandoni di rifiuti

News recenti che potrebbero piacerti

alfonsine stretta contro abbandoniAlfonsine, stretta contro gli abbandoni di rifiuti - L’assessore Capacci: "Monitoraggio capillare del territorio". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alfonsine Stretta Contro Abbandoni