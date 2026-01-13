FOTO Pronto soccorso del Ruggi emergenza finita

Il pronto soccorso del “Ruggi” ha concluso con successo l’emergenza, senza la necessità di attuare il blocco temporaneo dei ricoveri deciso dall’unità di crisi dell’Azienda. La situazione si è stabilizzata e le attività sono riprese regolarmente, garantendo continuità di assistenza ai pazienti. La gestione tempestiva ha permesso di superare il momento critico senza impattare sui servizi di emergenza e cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è mai stato necessario attuare il blocco dei ricoveri temporanei che era stato deciso dall’unità di crisi dell’A.O.U. Ruggi di Salerno. A chiarirlo questa mattina è stata la direttrice di presidio, Antonella Maisto, commentando la notizia che la Regione ha chiesto la revoca della strategia che era stata definita nell’ambito di un’emergenza che ha visto registrare 7600 accessi il 5 gennaio e l’utilizzo di 100 barelle. Questa mattina, martedì 13 gennaio, come mostrano le fotografie realizzate alle ore 11:00, la situazione appare del tutto sotto controllo all’interno del presidio di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Pronto soccorso del “Ruggi”, emergenza finita Leggi anche: Caos al pronto soccorso del "Ruggi": la denuncia di Valiante Leggi anche: Ritardi e pazienti in fuga da pronto soccorso del Ruggi: i dati di Agenas La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iperafflusso al Pronto Soccorso del Ruggi, la direzione mette in campo misure straordinarie: stop anche ai ricoveri programmati; Salerno, balletto medici nell’ospedale Ruggi d’Aragona mentre il pronto soccorso è sotto pressione; Salerno, stop ai ricoveri programmati: al Ruggi garantite soltanto le urgenze; PRONTO SOCCORSO DEL RUGGI IN AFFANNO, LA FP CGIL DI SALERNO FA APPELLO ALLA REGIONE CAMPANIA. Ruggi, infermieri: sistema al collasso - Il sovraffollamento dei Pronto soccorso dell’Azienda “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno rappresenta solo la punta dell’iceberg di una ... gazzettadisalerno.it

