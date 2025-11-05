Caos al pronto soccorso del Ruggi | la denuncia di Valiante
Il sistema di emergenza-urgenza salernitano torna sotto pressione. A segnalare l'ultimo episodio di sovraffollamento è Gianfranco Valiante, ex sindaco di Baronissi e candidato al consiglio regionale con "Casa Riformista", che denuncia un caso di "dirottamento" di ambulanze dal "Ruggi d'Aragona". 🔗 Leggi su Salernotoday.it
