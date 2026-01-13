Forza Italia Pietro Sessa è il nuovo commissario a Pagani
Forza Italia a Pagani ha nominato Pietro Sessa come nuovo commissario cittadino. Ex assessore comunale e candidato alle ultime regionali, Sessa assume il ruolo di guida locale del partito, rafforzando la presenza di Forza Italia nel territorio. La nomina segna un nuovo passo nel percorso di consolidamento del partito nella città, puntando a un impegno continuo nelle dinamiche politiche locali.
Cambio ai vertici di Forza Italia a Pagani. L'ex assessore comunale Pietro Sessa, già candidato alle ultime elezioni regionali, è stato nominato nuovo commissario cittadino del partito di Antonio Tajani.
