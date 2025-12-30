Forza Italia nuovo segretario comunale a Barbarano Romano e commissario a Civita Castellana

A fine 2025, Forza Italia ha annunciato la nomina del nuovo segretario comunale a Barbarano Romano e del commissario a Civita Castellana. Queste nomine fanno parte di un processo di riorganizzazione e rafforzamento del partito a livello locale, in vista dello svolgimento del prossimo congresso comunale. Gli interventi mirano a consolidare la presenza del partito sul territorio e a favorire un contributo più efficace alla vita politica locale.

Il 2025 di Forza Italia termina con l'elezione del segretario comunale di Barbarano Romano e la nomina del commisario comunale a Civita Castellana, in attesa dello “svolgimento del congresso comunale per la riorganizzazione e il rafforzamento del partito sul territorio”, spiegano gli azzurri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Forza Italia Fiumicino: congresso comunale per eleggere il nuovo segretario Leggi anche: Fiumicino, Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza Italia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Forza Italia brinda al Natale e al bis di Romoli: Siamo il collante del centrodestra, in arrivo nuovi amministratori; Forza Italia consolida la sua leadership a Palmi con nuove nomine nel partito; Forza Italia, Tajani “Volti nuovi? Non sono attaccato alla poltrona”; L'iniziativa Natale solidale di Forza Italia Giovani fa felice la Chiesa di San Cosma. Forza Italia apre due nuove sedi e punta a crescere ancora a Lucca - Il segretario provinciale ha tracciato il bilancio del 2025 e parlato degli obiettivi per il nuovo anno. noitv.it

Forza Italia rafforza la presenza a Palmi: nuovi incarichi a Scarcella e Melara - Il partito amplia la propria squadra sul territorio palmese con due nomine strategiche: Scarcella Commissario cittadino, Melara alla guida del movimento giovanile. inquietonotizie.it

Forza Italia, situazione paradossale: la Segreteria nazionale smentisce il commissariamento, Musciolà resta segretario a Trinitapoli - Forza Italia, situazione paradossale: la Segreteria nazionale smentisce il commissariamento, Musciolà resta segretario a Trinitapoli ... corriereofanto.it

Cala il centrodestra, con FdI al 29,7% e Forza Italia all’8,4%. Stabile la Lega. Giù anche il Pd, al 21,6%. Meglio M5s e Avs. Ecco la media dei sondaggi di Termometro politico con le rilevazioni di 4 istituti (Swg, Lab2101, Emg, Youtrend) realizzate nell’ultima set - facebook.com facebook

Grazie al lavoro del Ministro Antonio Tajani, Forza Italia continua a essere protagonista nelle scelte che contano, in Italia e in Europa. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.