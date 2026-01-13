Forte terremoto oggi in Romagna paura tra Forlì e Ravenna | gente scappa in strada Area attiva dal punto di vista sismico

Oggi in Emilia Romagna si è verificato un forte terremoto, con due scosse ravvicinate che hanno interessato le zone di Forlì e Ravenna. La popolazione, spaventata, ha evacuato le abitazioni e si è riversata nelle strade. La regione, nota per la sua attività sismica, continua a monitorare attentamente la situazione per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Terremoto oggi in Emilia Romagna: l’area è stata interessata da due forti scosse di terremoto ravvicinate. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in molte aree tra Forlì-Cesena e il Ravennate. “ Dopo le alluvioni, la neve ci mancava anche il terremoto. – scrivono gli utenti dei social media – Scossa di terremoto piuttosto forte. Gusto per non farci mancare nulla ed iniziare bene l’anno ”. La prima scossa è avvenuta intorno alle ore 9 e 27, la seconda due minuti dopo, alle 9 e 29. Forte terremoto in Romagna, paura tra Forlì e Ravenna: gente scappa in strada. Area attiva dal punto di vista sismico (INGV FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Forte terremoto oggi in Romagna, paura tra Forlì e Ravenna: gente scappa in strada. Area attiva dal punto di vista sismico Leggi anche: Terremoto a Forlì oggi: forte scossa 4.1, paura tra i residenti e gente in strada Leggi anche: Terremoto tra Ravenna e Forlì di magnitudo 4.5: «Un boato, gente in strada per la paura» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto di magnitudo 5.1 avvertito a Reggio Calabria; Terremoti nelle Marche Oltre 3mila scosse nel 2025 la più forte (4.4) in Adriatico; Sicilia regina dei terremoti nel 2025 con 288 eventi; Sisma, a volte ritorna. Una notte di scosse nel Maceratese: Non ci si abitua mai. Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto a Forlì oggi: forte scossa 4.1, paura tra i residenti e gente in strada - Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 09:29, colpendo con particolare intensità l'area tra le province ... msn.com

INGVterremoti: Il più forte terremoto del 2025, di magnitudo Mw 4.8, è stato localizzato il 14 marzo al largo della costa della provincia di Foggia: questo evento rientra nella sequenza sismica attiva nell’area a nord del Promontorio del Gargano (zona del Lago d - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

