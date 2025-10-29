crollo alle nozze chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati per il crollo nell’ex convento di Giaccherino, per disastro colposo. La sera del 13 gennaio 2024, la festa di nozze di Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra si trasformò in un inferno, con decine di feriti. Il pavimento sul quale gli ospiti stavano ballando si sbriciolò sotto i loro piedi. Per quei fatti sono stati indagati l’imprenditore Roberto Tonti, 86 anni, di Prato, socio e amministratore della società proprietaria dell’edificio, la Rinascimento srl, la figlia Sabrina Tonti, 58 anni, e Alessandro Fabbrini, 56 anni, figlio dell’altro socio, Aldo Fabbrini, 91 anni, di Agliana, scomparso recentemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

