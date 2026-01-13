Fondi ad Hamas | legali Hannoun Indagine basata su materiale di intelligence

I legali di Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, hanno commentato le indagini della procura di Genova, definendole basate su materiale di intelligence. A pochi giorni dalla discussione del ricorso al tribunale del Riesame, gli avvocati hanno espresso dubbi sulla legittimità delle accuse e sull'uso delle prove raccolte. La vicenda riguarda il presunto finanziamento ad Hamas e si inserisce in un contesto di complessità giudiziaria e politica.

A pochi giorni dalla discussione del ricorso al tribunale del Riesame, i legali del presidente dell'associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, in carcere dallo scorso 27 dicembre, hanno diffuso una nota criticando le indagini della procura di Genova che, secondo gli avvocati, non si. Fondi ad Hamas, depositati i ricorsi al Riesame; Caso Hannoun, la palla al tribunale del riesame; Fondi a Hamas, nelle carte il verbale del nipote di Hannoun: "Il denaro? Per gli affiliati"; Fondi ad Hamas: Hannoun tenta la carta del Riesame. Fondi ad Hamas: legali, 'materiale intelligence non è prova giudiziaria' - Denunciano "una grave torsione dei principi dello Stato di diritto, della cooperazione penale internazionale e delle garanzie fondamentali del processo penale" gli avvocati di Mohammad Hannoun e degli altri ...

Fondi a Hamas, Hannoun trasferito nel carcere di Terni - Mohammad Hannoun, arrestato per presunti fondi a Hamas, trasferito dal carcere di Genova a quello di Terni in alta sicurezza. ligurianotizie.it

Fondi ad Hamas, la difesa all’attacco: “Prove di intelligence, non giudiziarie” - Gli avvocati di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’inchiesta della Procura di Genova denunciano una “grave torsione dello Stato di diritto”. lavocedigenova.it

