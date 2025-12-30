Inchiesta fondi ad Hamas i legali di Hannoun | Ha negato i finanziamenti

Nove persone sono state arrestate a Genova nell’ambito di un’indagine sui presunti finanziamenti a Hamas tramite tre associazioni benefiche. I legali di Hannoun, uno degli indagati, hanno affermato che il loro assistito ha negato ogni coinvolgimento nei finanziamenti. L’indagine si concentra sulle modalità di trasferimento di fondi e sulle eventuali responsabilità degli individui coinvolti.

Nove persone sono state arrestate a Genova con l'accusa di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. Agli indagati vengono addebitate operazioni che si ritiene abbiano contribuito alle attività dell'organizzazione terroristica per un ammontare complessivo di circa 7 milioni di euro. Tra le persone coinvolte c'è anche c'è Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. "Ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per attività determinate e precise di beneficenza – hanno sottolineato i legali – e ha negato di aver mai finanziato direttamente o indirettamente Hamas, oltre ad avere precisato che la sua attività è iniziata nei primi anni '90", hanno detto Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, avvocati dell'architetto giordano di 62 anni.

