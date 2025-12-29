Fondi ad Hamas | Hannoun ha incontrato i legali in carcere

Hannoun ha incontrato i legali dei detenuti coinvolti nell'inchiesta della Dda di Genova, che indaga su potenziali finanziamenti ad Hamas. Si tratta di un procedimento in fase di approfondimento, con oltre 25 persone al centro delle indagini. La vicenda riguarda presunti collegamenti e flussi di denaro, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi e a definire i contorni delle responsabilità.

