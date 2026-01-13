Firenze | gioco delle tre carte nelle vie Cerretani e Rondinelli Due denunciati

Nelle vie Cerretani e Rondinelli a Firenze, due persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza durante un’attività di controllo. I soggetti sono stati sorpresi mentre praticavano il gioco delle tre carte, attività spesso associata a tentativi di truffa. L’intervento rientra nelle operazioni di presidio delle zone pubbliche per tutelare i cittadini da eventuali pratiche ingannevoli o illegali.

Due uomini sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che li ha sorpresi nel gioco delle "tre carte". Nel corso di un intervento mirato, una pattuglia della compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza ha individuato due cittadini di nazionalità rumena intenti a esercitare il gioco d'azzardo illecito all'angolo tra via de' Cerretani e via dei Rondinelli, zona ad elevato afflusso di turisti e passanti

