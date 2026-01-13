Fiorentina-Milan proteste in tribuna | Mio figlio di nove anni offeso per l’esultanza al gol di Nkunku

Durante la partita Fiorentina-Milan, sono state segnalate proteste in tribuna legate a un episodio di offese rivolte a un bambino di nove anni per l’esultanza al gol di Nkunku. Un episodio che evidenzia ancora una volta come, in alcuni contesti sportivi, il comportamento dei tifosi possa generare tensioni e controversie, richiamando l’attenzione su temi di rispetto e corretta condotta tra spettatori.

Firenze, 13 gennaio 2025 – Il veleno nella coda di Fiorentina-Milan. E un episodio che ciclicamente torna d’attualità. Teatro la Maratona dello stadio Artemio Franchi, affollata da migliaia di tifosi della Fiorentina, ma non solo. Perché anche i tifosi delle altre squadre hanno il diritto di comprare il biglietto, pur avendone i requisiti in sede di acquisto. Primo fra tutti la residenza in Toscana. E nei big match anche l’affluenza degli ospiti è più elevata. La segnalazione è arrivata direttamente a La Nazione. Mittente un padre, tifoso rossonero, che ha accompagnato il proprio figlio di 9 anni al Franchi per vedere la loro squadra del cuore e tifare per Leao e compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

