Fiorentina-Milan 1-1 | pareggia Nkunku proteste viola Diretta

Nel match tra Fiorentina e Milan, terminato 1-1, Nkunku ha siglato il gol che ha riportato il punteggio in parità. La partita, valida per la stagione 2025-2026, si è disputata allo stadio “Artemio Franchi”, con i tifosi viola che hanno espresso alcune proteste. La sfida ha visto le due squadre impegnate in obiettivi diversi, ma entrambe desiderose di ottenere un risultato positivo.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio "Artemio Franchi". In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille.

Serie A, la Viola avanti: Fiorentina-Milan 1-0 - Il vantaggio dei padroni di casa Al 66' Albert Gudmundsson batte bene il corner e Pietro Comuzzo con una gran capocciata impatta il pallone e lo manda in rete dopo un tocco contro il palo destro. msn.com

Fiorentina-Milan 1-0: Comuzzo di testa! / Diretta - Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio “Artemio Franchi”. sport.quotidiano.net

#Fiorentina 1-1 #ACMilan : Christopher Nkunku! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

