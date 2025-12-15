Vince un milione di euro ma la domanda secondo alcuni è troppo facile | Pier Silvio Berlusconi ti piace regalare soldi? Cosa è successo a Chi Vuole essere Milionario

Vittoria Licari ha vinto un milione di euro nella nuova edizione di “Chi Vuol Essere Milionario”, diventando la prima milionaria del programma. La sua vittoria ha suscitato commenti e reazioni, tra cui alcune critiche sulla semplicità della domanda vincente. Ecco cosa è successo durante la puntata e come si è conquistata il grande premio.

Vittoria Licari è diventata la prima milionaria della nuova edizione di “ Chi vuol essere milionario ”. La sua vittoria è arrivata nella puntata di ieri sera, domenica 14 dicembre, e decisiva è stata una domanda presto diventata oggetto di attenzione da parte di molti utenti social. La domanda in questione era la seguente: “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione.”. Quale romanzo inizia così?”. Per molte persone la domanda scelta dalla trasmissione condotta da Gerry Scotti era troppo semplice per poter essere quella decisiva per la vittoria di un milione di euro. C’è chi ha ironizzato addirittura sulla volontà da parte dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di regalare soldi con grande generosità ( ma può essere questa la domanda da 1 milione di euro? @Piersilvio ma ti piace regalare soldi?). Ilfattoquotidiano.it Davide Pavesi vince a Chi vuol essere milionario? (2004) Vittoria Licari vince il milione al milionario: dalla domanda più difficile ai soldi vinti - Vittoria Licari è una delle poche concorrenti ad aver vinto 1 milione di euro durante Chi vuol essere milionario: la sua storia ... ultimenotizieflash.com

