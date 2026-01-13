Fine vita per la Toscana la legge rimane in vigore efficace ed operativo dopo i rilievi della Corte Costituzionale

La legge toscana sul fine vita continua a essere in vigore, rimane efficace e operativa dopo i rilievi della Corte costituzionale, confermando l'impegno della regione nel rispetto delle scelte individuali in ambito di fine vita.

FIRENZE – La legge toscana sul fine vita rimane in vigore, efficace ed operativa, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale depositata lo scorso dicembre. Più asciutta, senza termini perentori nei tempi delle procedure, ma immediatamente applicabile da subito. Il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute Monia Monni lo chiariscono prima della seduta di giunta con cui la Regione ha preso atto dei rilievi della Consulta. Non ci sarà bisogno né di un passaggio in consiglio regionale né di una riscrittura della norma. Il testo, tolte le parti che la Corte ha cancellato, rimane coerente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

