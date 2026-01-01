fine vita in senato dopo il via libera della corte costituzionale alla legge toscana

Dopo l’approvazione della Corte Costituzionale alla legge toscana, si apre un nuovo capitolo sul fine vita in Italia. La questione del suicidio assistito rimane complessa, con le Regioni che si stanno confrontando con un quadro legislativo ancora in evoluzione. La Corte ha più volte richiamato il Parlamento a definire un quadro normativo chiaro, evidenziando l’importanza di un intervento unito e responsabile su questa delicata tematica.

Il vuoto legislativo sul suicidio medicalmente assistito ha lasciato il segno su molte vite. Le Regioni hanno provato a muoversi in ordine sparso, oppure attuando le decisioni della Corte costituzionale, che è intervenuta più volte per fissare i paletti e soprattutto richiamare il Parlamento alle proprie responsabilità. Ora il Senato ha fatto sapere che riprenderanno i lavori di discussione sulla proposta di legge sul fine vita, anche alla luce della legge approvata dalla Toscana, la prima normativa sul suicidio assistito considerata in larga parte legittima dalla Corte costituzionale. Restano però punti critici e contestati, perché sconfinano in ambiti di competenza nazionale, ed è proprio da qui che nasce la richiesta di portare a termine la discussione in Senato e proporre una visione unica su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

