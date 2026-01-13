Fine vita Ostanel | Come promesso subito la richiesta di una data per il voto Basta scuse

Oggi Ostanel ha comunicato di aver inviato ufficialmente alla Presidenza della Commissione Sanità la richiesta di calendarizzare il progetto di legge popolare

«Oggi, come avevo annunciato fin dal mio primo intervento in Aula, ho inviato alla presidenza della Commissione Sanità la richiesta formale di calendarizzare il progetto di legge popolare "Liberi Subito" sul fine vita. È il primo atto che compio dopo l’insediamento della Commissione, come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

