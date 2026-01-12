Fine vita | la legge toscana resta valida e subito applicabile

La legge della Regione Toscana sul fine vita rimane in vigore e può essere applicata immediatamente, nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale. Questa normativa rappresenta un riferimento importante per le scelte di fine vita nella regione, confermando il suo ruolo nel contesto regionale e garantendo continuità nell’applicazione delle disposizioni.

La legge della Regione Toscana sul fine vita resta in vigore ed è immediatamente applicabile anche dopo la sentenza della Corte costituzionale. Lo chiariscono il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni, dopo la presa d’atto della Giunta regionale. La Consulta ha giudicato legittima la legge, riconoscendo che rientra nelle competenze regionali in materia di tutela della salute. L’impianto generale non viene modificato: restano l’obbligo delle Asl di accertare i requisiti clinici e il diritto del cittadino a ottenere gratuitamente farmaci e dispositivi per il suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Lortica.it

