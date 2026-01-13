Finalmente è fatta Raspadori torna in Serie A | l’Atalanta non è l’unica a esultare

Jack Raspadori torna in Serie A, con l’Atalanta protagonista di un’operazione rapida e decisiva. La trattativa, che ha coinvolto diversi ambienti e si è sviluppata in breve tempo, segna un nuovo capitolo nella carriera del calciatore. La sua ripresa in campionato è stata oggetto di attenzione, sottolineando l’importanza di questa operazione nel contesto del mercato estivo italiano.

Una trattativa lampo, un nome che torna a rimbalzare tra aeroporti e chat criptate: la storia di Jack Raspadori riparte da Bergamo La telenovela su Raspadori ha infiammato il calciomercato. La Roma lo ha corteggiato a lungo, la Lazio ha osservato, l'Atletico Madrid ha temporeggiato. (AnsaFoto) – serieanews.com Sullo sfondo c'era anche il Napoli, ma alla fine l'ha spuntata la squadra che ha lavorato più a fari spenti. Il giocatore cercava spazio vero, non promesse a scadenza. E il tempo, per chi vuole rimettersi al centro, pesa più di qualsiasi like.

