Pogacar può esultare ancora | mancava solo l’ufficialità e finalmente è arrivata

Ennesimo numero nella carriera del fenomeno del ciclismo Tadej Pogacar. Era una formalità ma ora è finalmente ufficiale. Quando parliamo di Tadej Pogacar trattiamo di uno dei più grandi ciclisti al mondo e che viene riconosciuto come uno dei migliori nella storia. Rispetto al passato quest'anno il fenomeno è riuscito a vincere non solo nelle corse a tappe ma anche nelle corse di un giorno e finalmente è riuscito a smentire chi gli sottolineava questa cosa, ora lui sta riscrivendo le regole di questo sport ed il suo 2025 è stato straordinario. Per questo motivo nelle ultime ore il campione sloveno ha ricevuto un premio straordinario.