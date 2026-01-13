Raspadori torna in Serie A | colpo pesante dell’Atalanta

Giacomo Raspadori torna a giocare in Serie A con l’Atalanta, che ufficializza il suo trasferimento. Il centrocampista, proveniente dal Napoli, rappresenta un’operazione importante per la squadra bergamasca, che aggiunge qualità e versatilità al proprio reparto offensivo. Questo trasferimento segna un nuovo capitolo nella carriera di Raspadori, che si prepara ad affrontare la prossima stagione nel massimo campionato italiano.

Ora è ufficiale: Giacomo Raspadori rientra in Serie A e lo fa scegliendo l’Atalanta. La Dea ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Calciomercato Raspadori, niente Roma: ma torna in serie A: blitz da 22 milioni, è fatta - L'attaccante dell'Atletico Madrid a lungo considerato vicino ai giallorossi alla fine tornerà in serie A, ma per vestire la maglia neroblu dell'Atalanta. affaritaliani.it