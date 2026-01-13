Film e arte aspettando i Giochi Olimpici | la sfida del bianco nel cinema

In attesa dei prossimi Giochi Olimpici, il cinema italiano esplora il significato del bianco, un colore che evoca purezza e vuoto. La rassegna “NEVEr ALONE” al Mic analizza l’uso del bianco nel cinema contemporaneo, attraversando opere di diversa provenienza e stile. Dal film d’animazione alle testimonianze più intime, questo percorso invita a riflettere sulla forza simbolica di un colore sempre più raro e affascinante.

Bianco come la neve. Un bianco totalizzante, sempre più raro. Anche al cinema. Indaga la forza del colore bianco nel cinema italiano contemporaneo la rassegna in arrivo al Mic - Museo Interattivo del Cinema, che ospita "NEVEr ALONE da giovedì al 29 gennaio, in tre tappe: si viaggia dal film d'animazione Balentes di Giovanni Columbu a Canone Effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio (22 gennaio) per chiudere con Il tempo si è fermato di Ermanno Olmi (29 gennaio). "Il bianco al cinema è un colore tanto fondamentale, quanto poco esplorato soprattutto nella contemporaneità. Con la scomparsa della neve, con la frenesia dei ritmi contemporanei e l'esplosione dello spettro dei colori, sempre meno cineasti si cimentano con la sfida che propone un colore totalizzante", sottolineano da Cineteca Milano, non solo dando spazio a chi naviga controcorrente, ma presentando due perle - bianchissime - in anteprima, accompagnate in sala dagli stessi autori.

