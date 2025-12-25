Primavera | Vivaldi Venezia l' arte e la ribellione nel film da oggi al cinema
Michele Riondino e Tecla Insolia al centro di un appassionato duetto cinematografico nell'opera di Michieletto, che racconta la storia di una talentuosa violoncellista allieva di Antonio Vivaldi, al cinema da oggi 25 dicembre con Warner Bros. Una ventata di aria pura nella nuova incursione cinematografica di Damiano Michieletto, acclamato regista teatrale che, in Primavera, racconta la sua Venezia confezionando una parabola su arte, bellezza e libertà. Al cinema da oggi 25 dicembre distribuito da Warner Bros. Pictures, il film di Michieletto affonda le sue radici nel romanzo epistolare di Tiziano Scarpa del 2008 Stabat Mater, vincitore del Premio Strega, che si concentra sulla condizione delle giovani orfane del Pio Ospedale della Pietà di Venezia e in particolare su Cecilia (Tecla Insolia), orfana sedicenne col talento per il violino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
