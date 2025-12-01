L’arte di iniziare un film | 20 incipit memorabili del cinema
La prima battuta di un film è come una porta che si spalanca: in poche parole può suggerire un mondo intero, un tono, un personaggio. A volte è un sussurro, altre un pugno allo stomaco, altre ancora un semplice nome carico di significato. Non è solo “il primo dialogo”, ma un invito a entrare: ti dice se stai per guardare un racconto intimo o un’epopea, una commedia malinconica o un viaggio allucinato. In questo articolo troverete venti incipit memorabili di filmS, in ordine sparso, tutti nella versione del doppiaggio italiano, con un po’ di contesto sul perché funzionano così bene. 1. Charles Foster Kane – Quarto potere (1941). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sta per iniziare dicembre, fatevi trovare pronti sulle novità in campo artistico con una lettura attenta di ForYou, la nostra selezione mensile di mostre d'arte in iItalia e all'estero. https://mailchi.mp/futurebrandmilan/foryou-dicembre2025-fromtheweb - facebook.com Vai su Facebook