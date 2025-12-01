L’arte di iniziare un film | 20 incipit memorabili del cinema

La prima battuta di un film è come una porta che si spalanca: in poche parole può suggerire un mondo intero, un tono, un personaggio. A volte è un sussurro, altre un pugno allo stomaco, altre ancora un semplice nome carico di significato. Non è solo “il primo dialogo”, ma un invito a entrare: ti dice se stai per guardare un racconto intimo o un’epopea, una commedia malinconica o un viaggio allucinato. In questo articolo troverete venti incipit memorabili di filmS, in ordine sparso, tutti nella versione del doppiaggio italiano, con un po’ di contesto sul perché funzionano così bene. 1. Charles Foster Kane – Quarto potere (1941). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

