Fiamme tra i rottami a Ciserano | Cause accidentali
Nella giornata di sabato 10 gennaio, un incendio ha interessato i rottami presso la Vys Metal srl a Ciserano. Le cause dell’incendio sono state accertate come accidentali. Dopo le operazioni di spegnimento, le attività presso l’azienda sono riprese regolarmente. Questo episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate nel settore dei materiali metallici.
L’INCENDIO. Alla Vys Metal srl riprese le attività dopo il rogo divampato nel pomeriggio di sabato 10 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
