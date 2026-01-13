Fiamme tra i rottami a Ciserano | Cause accidentali

Nella giornata di sabato 10 gennaio, un incendio ha interessato i rottami presso la Vys Metal srl a Ciserano. Le cause dell’incendio sono state accertate come accidentali. Dopo le operazioni di spegnimento, le attività presso l’azienda sono riprese regolarmente. Questo episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate nel settore dei materiali metallici.

