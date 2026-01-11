Incendio tra i rottami a Ciserano | sabato alta colonna di fumo

Sabato 10 gennaio, un incendio si è sviluppato in un’azienda di Ciserano, lungo la strada Francesca. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche dai paesi vicini. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

IL ROGO. E’ successo in un’azienda sulla Francesca il 10 gennaio. Sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme, divampate intorno alle 15,30, hanno causato un’alta colonna di fumo visibile anche dai paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

