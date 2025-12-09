Aveva un arsenale nell' officina a Ragusa 41enne arrestato | armi nascoste ovunque tra i rottami

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Ragusa per detenzione illegale di armi: nascondeva nove armi clandestine nella sua officina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

aveva un arsenale nell officina a ragusa 41enne arrestato armi nascoste ovunque tra i rottami

