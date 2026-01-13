Festa di Sant' Antonio Abate a Macerata Campania | il programma di venerdì 16 gennaio

Il 16 gennaio a Macerata Campania si svolge la festa di Sant’Antonio Abate, organizzata dalla parrocchia di San Martino Vescovo. Il Comitato 2026 ha predisposto un programma che coinvolge la comunità, promuovendo momenti di fede e di aggregazione. La giornata rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e condividere valori tradizionali in un ambiente di spirito religioso e convivialità.

Nell'ambito della festa parrocchiale di Sant'Antuono a Macerata Campania, il Comitato 2026 della chiesa abbaziale di San Martino Vescovo ha organizzato per venerdì 16 gennaio una giornata all'insegna della fede, della gioia e del senso di appartenenza.

