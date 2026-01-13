Festa del radicchio 2026 a Maserà
La Festa del Radicchio 2026 si svolge a Maserà di Padova domenica 18 gennaio, giunta alla 26ª edizione. L'evento offre l’occasione di scoprire e apprezzare uno dei simboli gastronomici del territorio. Una giornata dedicata alla valorizzazione del radicchio, tra degustazioni e iniziative culturali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina Facebook ufficiale dell’evento.
Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1579821783446574Domenica 18 gennaio Maserà di Padova celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con “Radicchio in festa”, giunta alla sua 26ª edizione. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Municipio e in piazza Volontariato, dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
