Festa del radicchio 2026 a Maserà

La Festa del Radicchio 2026 si svolge a Maserà di Padova domenica 18 gennaio, giunta alla 26ª edizione. L'evento offre l’occasione di scoprire e apprezzare uno dei simboli gastronomici del territorio. Una giornata dedicata alla valorizzazione del radicchio, tra degustazioni e iniziative culturali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1579821783446574Domenica 18 gennaio Maserà di Padova celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con “Radicchio in festa”, giunta alla sua 26ª edizione. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Municipio e in piazza Volontariato, dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

«Radicchio Bianco Fior: sarà un'annata strepitosa» - Lo ha dichiarato Cia Padova specificando che le continue gelate che si sono registrate nei giorni scorsi stanno consentendo un ottimo sviluppo vegetativo, come non si vedeva da anni. padovaoggi.it