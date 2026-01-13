Festa del radicchio 2026 a Maserà

La Festa del Radicchio 2026 si svolge a Maserà di Padova domenica 18 gennaio, giunta alla 26ª edizione. L'evento offre l’occasione di scoprire e apprezzare uno dei simboli gastronomici del territorio. Una giornata dedicata alla valorizzazione del radicchio, tra degustazioni e iniziative culturali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Domenica 18 gennaio Maserà di Padova celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con "Radicchio in festa", giunta alla sua 26ª edizione. L'appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Municipio e in piazza Volontariato

