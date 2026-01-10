Festa del radicchio 2026 a Maserà

La Festa del Radicchio 2026 a Maserà di Padova si svolgerà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per conoscere e degustare il radicchio, prodotto simbolo del territorio. Alla sua 26ª edizione, l’evento invita residenti e visitatori a scoprire le tradizioni e i sapori locali in un ambiente dedicato alla valorizzazione di questo prezioso ortaggio. Per ulteriori dettagli, si può consultare l’evento su Facebook.

Domenica 18 gennaio Maserà di Padova celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con "Radicchio in festa", giunta alla sua 26ª edizione. L'appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Municipio e in piazza Volontariato.

