Festa del radicchio 2026 a Maserà

La Festa del Radicchio 2026 a Maserà di Padova si svolgerà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per conoscere e degustare il radicchio, prodotto simbolo del territorio. Alla sua 26ª edizione, l’evento invita residenti e visitatori a scoprire le tradizioni e i sapori locali in un ambiente dedicato alla valorizzazione di questo prezioso ortaggio. Per ulteriori dettagli, si può consultare l’evento su Facebook.

