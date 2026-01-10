Festa del radicchio 2026 a Maserà
La Festa del Radicchio 2026 a Maserà di Padova si svolgerà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per conoscere e degustare il radicchio, prodotto simbolo del territorio. Alla sua 26ª edizione, l’evento invita residenti e visitatori a scoprire le tradizioni e i sapori locali in un ambiente dedicato alla valorizzazione di questo prezioso ortaggio. Per ulteriori dettagli, si può consultare l’evento su Facebook.
Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1579821783446574Domenica 18 gennaio Maserà di Padova celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con “Radicchio in festa”, giunta alla sua 26ª edizione. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Municipio e in piazza Volontariato, dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
