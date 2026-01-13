Ferrara 14enne venduta in sposa dalla madre | viene picchiata poi riesce a scappare

A Ferrara, una ragazza di 14 anni, è riuscita a sfuggire a un grave episodio di violenza domestica e matrimoni forzati. Venduta dalla madre e picchiata, ha trovato il coraggio di scappare, correndo per le strade della città. La sua storia evidenzia le difficoltà di molte giovani che affrontano situazioni di abuso e oppressione, richiamando l’attenzione sull’importanza di tutela e supporto.

Correva in strada a Ferrara, scalza, vestita in tuta, e con un volto che purtroppo era il riflesso delle violenze subite. Una donna l'ha notata, ha chiamato i soccorsi e la strada della salvezza le si è aperta dinanzi agli occhi. Si tratta della 14enne venduta in sposa da sua madre e finita in tunnel.

