Ferrara 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata | arrestato 25enne

Da periodicodaily.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara, una ragazza di 14 anni è stata vittima di violenze e costretta a matrimoni forzati dalla madre. La giovane è stata trovata in strada, scalza e con il volto ferito, dopo essere riuscita a scappare. Un uomo di 25 anni è stato arrestato nell'ambito delle indagini. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza di genere e al controllo sulle minorenni.

(Adnkronos) – Sabato sera una donna l'ha vista correre scalza, in strada, vestita in tuta e con il volto segnato dalle percosse e dalle violenze. La vittima, appena 14enne, fuggiva dall'uomo al quale la madre l'aveva venduta in sposa. La vicenda, anticipata dai quotidiani locali, è terminata con l'arresto di un 25enne nato a Foggia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Ferrara, venduta dalla madre a un 25enne bosniaco: il dramma della sposa bambina

Leggi anche: Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ferrara, «sposa bambina» di 14 anni venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante”; Venduta in sposa a 14 anni, trovata per strada col volto tumefatto; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre.

ferrara 14enne venduta sposaFerrara, sposa bambina venduta dalla madre: 14enne vittima di violenze salvata in strada - Sposa bambina scoperta a Ferrara: giovane soccorsa in strada dopo mesi di maltrattamenti, arrestato il convivente 25enne. notizie.it

ferrara 14enne venduta sposaFerrara, sposa bambina venduta dalla madre viene picchiata: arrestato 25enne - Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una minorenne macedone, un 25enne di origine bosniache: avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo ... tg24.sky.it

ferrara 14enne venduta sposaFerrara, 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata: arrestato 25enne - Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti della minorenne macedone, avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo averla “comprata” come sua sposa ... sassarinotizie.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.