Ferrara 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata | arrestato 25enne

A Ferrara, una ragazza di 14 anni è stata vittima di violenze e costretta a matrimoni forzati dalla madre. La giovane è stata trovata in strada, scalza e con il volto ferito, dopo essere riuscita a scappare. Un uomo di 25 anni è stato arrestato nell'ambito delle indagini. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza di genere e al controllo sulle minorenni.

(Adnkronos) – Sabato sera una donna l'ha vista correre scalza, in strada, vestita in tuta e con il volto segnato dalle percosse e dalle violenze. La vittima, appena 14enne, fuggiva dall'uomo al quale la madre l'aveva venduta in sposa. La vicenda, anticipata dai quotidiani locali, è terminata con l'arresto di un 25enne nato a Foggia .

