Ferrara venduta dalla madre a un 25enne bosniaco | il dramma della sposa bambina
A Ferrara, una giovane donna di 14 anni è stata venduta a un uomo di 25, vivendo un periodo di violenze e vessazioni. La vicenda mette in luce il dramma di una
Venduta a 14 anni a un uomo di 25, picchiata, umiliata e vessata da quella stessa persona con la quale è stata costretta a vivere. Questo il retroscena di degrado e orrore che emerge dopo la richiesta di aiuto di un passante che, nella notte, ha notato la giovane ragazza vagare scalza al gelo e con pochi vestiti indosso, con evidenti segni di percosse sulla pelle, in un comune della provincia di Ferrara. La ragazza era sotto choc, non riusciva nemmeno a raccontare quanto le era accaduto perché incapace di parlare italiano: solo nelle ore successive si è venuto a sapere che la minore è arrivata in Italia a fine novembre con sua madre dall'est Europa, in particolare dalla Macedonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
