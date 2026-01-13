Ferrara ragazzina venduta dalla madre a un 25enne Picchiata e stuprata | È scappata a piedi nudi soccorsa in strada

A Ferrara, una ragazza di 14 anni è stata vittima di violenze e maltrattamenti dopo essere stata venduta come sposa dalla madre a un uomo di 25 anni. La giovane, picchiata e stuprata, è riuscita a scappare a piedi nudi e ha trovato aiuto in strada. L’indagine evidenzia un caso di maltrattamenti e violenza sessuale che ha suscitato attenzione sulla tutela dei minori e sui rischi legati a pratiche di compravendita di giovani.

Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una giovane di appena 14 anni che gli era stata venduta come sposa dalla stessa madre. Di questo deve rispondere un 25enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri nel Ferrarese. Il caso, riportato dal Resto del Carlino, è emerso sabato sera quando la 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dall'uomo che l'aveva appena picchiata. La ricostruzione. Una passante ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri che hanno così ricostruito un complesso quadro di violenze. La 14enne – come ricostruito dai militari – era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso come «sposa» a un 25enne, connazionale.

Ferrara, sposa bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre - La comunicazione è avvenuta con difficoltà, vista la scarsa conoscenza dell’italiano. tg.la7.it

Ragazzina venduta dalla mamma e picchiata dal suo "sposo": trovata in strada al gelo, scalza e col viso gonfio di botte - Il convivente è stato arrestato e sono in corso ulteriori indagini ... today.it

Una corsa disperata in strada, senza scarpe nonostante il gelo delle notti di inizio anno a Ferrara, le lacrime che scendono sul viso gonfio di botte. Una ragazzina di 14 anni si è sottratta così alle violenze del suo compagno di 11 anni più grande, una donna l'h - facebook.com facebook

