Fenerbahçe Tedesco | Improbabile che venga Nkunku Skriniar? Non lo lascio

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha commentato le possibilità di mercato legate a Nkunku e Skriniar. Il tecnico ha chiarito che l’arrivo di Nkunku dal Milan appare improbabile, mentre ha confermato di voler mantenere Skriniar nel suo team, evidenziando la sua intenzione di non lasciarlo partire. Le dichiarazioni forniscono un quadro aggiornato sulle strategie del club turco in vista della prossima stagione.

