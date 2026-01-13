Fenerbahçe Tedesco | Improbabile che venga Nkunku Skriniar? Non lo lascio
Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha commentato le possibilità di mercato legate a Nkunku e Skriniar. Il tecnico ha chiarito che l’arrivo di Nkunku dal Milan appare improbabile, mentre ha confermato di voler mantenere Skriniar nel suo team, evidenziando la sua intenzione di non lasciarlo partire. Le dichiarazioni forniscono un quadro aggiornato sulle strategie del club turco in vista della prossima stagione.
Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha parlato del possibile approdo di Christopher Nkunku, attaccante del Milan, a?stanbul: nonostante i 'rumors' di calciomercato, l'operazione sembra inverosimile allo stesso tecnico dei gialloblu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Domenico Tedesco: Su anda Fenerbahçe'de mutluyum ama gelecekte Italya'da teknik direktörlük yapacagimdan eminim. La Gazzetta dello Sport x.com
Fenerbahçe sun LASHE Kofin Super lig na Turkiyya! Bayan da Suka doke abokan hamayyarsu Galatasaray da ci 2–0. Mai horaswa Domenico Tedesco ya lashe kofinsa na farko tare da kulob din. Wafiyya Hausa - facebook.com facebook
