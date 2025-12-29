Dalla Turchia Tedesco Fenerbahçe a Nkunku | Lavoriamo di nuovo insieme La situazione
Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sul possibile trasferimento di Christopher Nkunku al Fenerbahçe durante la sessione invernale di mercato. Dopo aver segnato due gol a San Siro con il PSG, l’attaccante potrebbe tornare a lavorare con il club turco, come riportato da 'Fotomaç'. La situazione rimane in evoluzione, con novità che interesseranno tifosi e addetti ai lavori.
Christopher Nkunku, autore di due gol ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona 3-0, al Fenerbahçe nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Le ultime news da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
