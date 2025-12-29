Dalla Turchia Tedesco Fenerbahçe a Nkunku | Lavoriamo di nuovo insieme La situazione

Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sul possibile trasferimento di Christopher Nkunku al Fenerbahçe durante la sessione invernale di mercato. Dopo aver segnato due gol a San Siro con il PSG, l’attaccante potrebbe tornare a lavorare con il club turco, come riportato da 'Fotomaç'. La situazione rimane in evoluzione, con novità che interesseranno tifosi e addetti ai lavori.

Christopher Nkunku, autore di due gol ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona 3-0, al Fenerbahçe nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Le ultime news da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

turchia tedesco fenerbah231e nkunkuDalla Turchia: contatto Nkunku-Tedesco, l'attaccante del Milan apre al Fenerbahçe - Secondo quanto scrive oggi Fotomaç ci sarebbe stato un contatto tra Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, e l'attaccante francese, ... msn.com

turchia tedesco fenerbah231e nkunkuNkunku piace in Turchia: su di lui Galatasaray e Fenerbahce - Qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, il club rossonero non esiterebbe più di tanto ... milannews.it

turchia tedesco fenerbah231e nkunkuNkunku verso Istanbul: il Milan chiede 35 milioni, ed occhio alla Juventus - Christopher Nkunku è la più grande delusione di questo avvio di stagione del Milan. milannews.it

