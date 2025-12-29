Milan Nkunku verso il Fenerbahçe? La mossa di Tedesco l’offerta per il giocatore

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento di Christopher Nkunku al Fenerbahçe durante la sessione invernale di calciomercato. Dopo le prestazioni recenti con il Milan, in particolare la doppietta contro il Verona, il giocatore potrebbe lasciare l’Europa per approdare in Turchia. Tedesco, allenatore del Milan, sarebbe coinvolto nella trattativa, mentre le ultime indiscrezioni provengono dal quotidiano turco ‘Fotomaç’.

Christopher Nkunku, autore di due gol ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona 3-0, al Fenerbahçe nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Le ultime news da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan nkunku verso il fenerbah231e la mossa di tedesco l8217offerta per il giocatore

© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku verso il Fenerbahçe? La mossa di Tedesco, l’offerta per il giocatore

Leggi anche: Dalla Turchia, Tedesco (Fenerbahçe) a Nkunku: “Lavoriamo di nuovo insieme”. La situazione

Leggi anche: Lewandowski Milan, il polacco resta l’obiettivo numero uno per l’attacco: la mossa di Tare per convincere il giocatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

milan nkunku verso fenerbah231eSerie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro - Rossoneri a due facce in un San Siro da tutto esaurito: tanto lento e soporifero nel primo tempo, chiuso comunque in vantaggio grazie al gol del solito Pulisic (ottava rete stagionale), quanto ... ansa.it

milan nkunku verso fenerbah231eIl Milan travolge 3-0 il Verona con una doppietta di Nkunku - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. msn.com

milan nkunku verso fenerbah231eNkunku che spreco, novità verso Milan Verona: buone notizie per Allegri e i tifosi - Nkunku ha gettato via una serie di opportunità, prima con l’infortunio di Pulisic poi con quello di Leao, ora con il Verona tornerà in panchina Il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona ... milannews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.