Milan Nkunku verso il Fenerbahçe? La mossa di Tedesco l’offerta per il giocatore
Nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento di Christopher Nkunku al Fenerbahçe durante la sessione invernale di calciomercato. Dopo le prestazioni recenti con il Milan, in particolare la doppietta contro il Verona, il giocatore potrebbe lasciare l’Europa per approdare in Turchia. Tedesco, allenatore del Milan, sarebbe coinvolto nella trattativa, mentre le ultime indiscrezioni provengono dal quotidiano turco ‘Fotomaç’.
Christopher Nkunku, autore di due gol ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona 3-0, al Fenerbahçe nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Le ultime news da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro - Rossoneri a due facce in un San Siro da tutto esaurito: tanto lento e soporifero nel primo tempo, chiuso comunque in vantaggio grazie al gol del solito Pulisic (ottava rete stagionale), quanto ... ansa.it
Il Milan travolge 3-0 il Verona con una doppietta di Nkunku - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. msn.com
Nkunku che spreco, novità verso Milan Verona: buone notizie per Allegri e i tifosi - Nkunku ha gettato via una serie di opportunità, prima con l’infortunio di Pulisic poi con quello di Leao, ora con il Verona tornerà in panchina Il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona ... milannews24.com
Milan, arriva Fullkrug e si sblocca Nkunku. E ora VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com
Ma cosa pensa Allegri della prestazione di Nkunku Ne ha parlato COSÌ dopo Milan-Verona AC Milan - facebook.com facebook
