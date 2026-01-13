Fenerbahçe Tedesco blinda Škriniar | Non lo lascio

Il Fenerbahçe ha deciso di non cedere Milan Škriniar, come confermato dall’allenatore Domenico Tedesco. La squadra turca ha comunicato chiaramente la volontà di blindare il difensore slovacco, escludendo ogni trattativa di mercato. Questa scelta sottolinea l’importanza di Škriniar nel progetto della società e la volontà di mantenere stabile la rosa per la stagione in corso.

Porte chiuse su Milan Škriniar. Il Fenerbahçe non tratta: messaggio netto dell'allenatore Domenico Tedesco. « Non se ne parla: non lo lascio. Milan è fondamentale dentro e fuori dal campo», il senso del concetto espresso dal tecnico. Škriniar viene indicato come perno tecnico e leader dello spogliatoio, con un atteggiamento sempre propositivo e la volontà di giocare ogni partita. Linea condivisa dallo staff: nessuna apertura a cessioni, ora o a breve. Nel quadro delineato da Tedesco, il Fenerbahçe punta sulla solidità del gruppo e su più elementi chiave: tra i riferimenti citati anche Ederson, Julián Álvarez, Marco Asensio e Jayden Oosterwolde.

