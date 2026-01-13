Nkunku dal Milan al Fenerbahçe? Ecco la risposta del tecnico Tedesco E su Skriniar …
Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha commentato le possibilità di vedere Christopher Nkunku, attaccante del Milan, trasferirsi in Turchia. Nonostante le voci di mercato, Tedesco ha dichiarato che l’ipotesi appare improbabile. Sul fronte anche Skriniar: le ultime notizie e i dettagli sui trasferimenti sono al centro dell’attenzione, mentre il mercato rimane in evoluzione.
Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha parlato del possibile approdo di Christopher Nkunku, attaccante del Milan, a?stanbul: nonostante i 'rumors' di calciomercato, l'operazione sembra inverosimile allo stesso tecnico dei gialloblu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Fenerbahçe, Tedesco: “Improbabile che venga Nkunku. Skriniar? Non lo lascio”
Leggi anche: Top News Milan: tre gol al Verona, show di Pulisic e Nkunku. Mercato, bomba su Skriniar!
Mercato Milan, il Fenerbahce spinge per Nkunku: arriva la risposta dell’ex Chelsea - Il Fenerbahce insiste per Christopher Nkunku: l'attaccante francese ha deciso il suo futuro. spaziomilan.it
Lo voleva l’Inter, ora il Milan lo abbraccia: Nkunku, sliding doors e palloncini… rossoneri - Aveva già segnato al Lecce in Coppa Italia, ma in campionato ha tutto un altro sapore ... gianlucadimarzio.com
Milan, Allegri in Coppa Italia senza Leao: "Forse Nkunku dal 1'". Poi la risposta sul rientro - Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. tuttosport.com
Nkunku vota Milan. Il CorSport: "Ora è ripartito e vuole restare con Allegri" x.com
Fiorentina-Milan, è Nkunku l’MVP dei tifosi: i dettagli - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.