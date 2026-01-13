Felicissimi ma non si possono cancellare 14 mesi di sofferenze | le parole dei Trentini

All'uscita dall'aeroporto di Ciampino, Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Trentini, ha letto una nota congiunta di Alberto e dei familiari. In essa, si esprime un senso di felicità, pur consapevoli dell'impossibilità di cancellare 14 mesi di sofferenza. Un messaggio che riflette la complessità delle emozioni e il percorso affrontato dalla famiglia in un momento di significativa importanza.

