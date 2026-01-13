Trentini e Burlò rientrati in Italia la famiglia di Alberto | Felicissimi ma a un prezzo altissimo | Avevo solo una Bibbia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, atterrando all'aeroporto di Ciampino dopo il volo da Caracas. La famiglia di Alberto si mostra felice per il rientro, pur riconoscendo il costo elevato di questa operazione. Trentini, che aveva con sé solo una Bibbia, rappresenta una storia di sacrificio e speranza, segnando un momento importante per loro e per chi li ha accompagnati in questo lungo percorso di ritorno.

Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela - Mentre Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: “ Dopo la sofferenza, condividiamo la gioia ”, le ha detto, Tajani ha assicurato l'impegno per gli altri ventiquattro detenuti politici italiani ... tg.la7.it

Liberazione di Trentini e Burlò: oggi il rientro in Italia - I due connazionali, detenuti in Venezuela senza capi di imputazione formali, sono attesi in Italia nella mattinata di oggi. liberoreporter.it

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

