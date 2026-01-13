Trentini e Burlò rientrati in Italia la famiglia di Alberto | Felicissimi ma a un prezzo altissimo | Avevo solo una Bibbia
Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, atterrando all'aeroporto di Ciampino dopo il volo da Caracas. La famiglia di Alberto si mostra felice per il rientro, pur riconoscendo il costo elevato di questa operazione. Trentini, che aveva con sé solo una Bibbia, rappresenta una storia di sacrificio e speranza, segnando un momento importante per loro e per chi li ha accompagnati in questo lungo percorso di ritorno.
Atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trentini e Burlò sono rientrati in Italia con un volo di Stato: ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto: avevo solo una Bibbia
Leggi anche: Atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò: ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto: avevo solo una Bibbia in spagnolo
L' aereo con Trentini e Burlò in Italia Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi presto il rientro in Italia | l' annuncio di Tajani Gioia e soddisfazione di Meloni; Trentini e Burlò oggi in Italia l’arrivo dei due italiani che erano detenuti in Venezuela – La diretta; Venezuela Tajani | Trentini e Burlò tra stasera e domani in Italia Stanno bene.
Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano in Italia: atterrato a Ciampino il volo dal Venezuela - Trentini, atterrato a Ciampino con Burlò dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela: accoglienza istituzionale per il rientro in Italia. notizie.it
Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela - Mentre Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: “ Dopo la sofferenza, condividiamo la gioia ”, le ha detto, Tajani ha assicurato l'impegno per gli altri ventiquattro detenuti politici italiani ... tg.la7.it
Liberazione di Trentini e Burlò: oggi il rientro in Italia - I due connazionali, detenuti in Venezuela senza capi di imputazione formali, sono attesi in Italia nella mattinata di oggi. liberoreporter.it
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.