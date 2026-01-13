L' ora più bella | Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino La famiglia di Trentini | Felicissimi a un prezzo altissimo
Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Ciampino, accompagnati dal volo di stato arrivato alle 8:40. Ad accoglierli, i rappresentanti delle istituzioni e le rispettive famiglie. L’evento, segnato dall’attenzione pubblica, ha suscitato commenti sulla scelta di spesa, mentre si conferma il protocollo di ricevimento ufficiale a Roma.
Il volo di Stato è arrivato a Roma alle 8 e 40. Ad attenderli Giorgia Meloni, Antonio Tajani e le famiglie. L'imprenditore: «Temevo mi uccidessero. Trattati peggio dei cani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
