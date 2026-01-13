Federica Torzullo il marito indagato per omicidio | una telecamere l' ha filmata entrare a casa e non uscire più

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine per omicidio, con il marito indagato come sospettato. Una telecamera ha ripreso l’uomo entrare in casa e non uscirne più, segnando un punto chiave nelle indagini. La ricerca della donna prosegue senza esclusione di ipotesi, mentre si approfondiscono i dettagli di questa vicenda che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna. 🔗 Leggi su Leggo.it

