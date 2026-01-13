Federica Torzullo il marito indagato per omicidio | una telecamere l' ha filmata entrare a casa e non uscire più

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine per omicidio, con il marito indagato come sospettato. Una telecamera ha ripreso l’uomo entrare in casa e non uscirne più, segnando un punto chiave nelle indagini. La ricerca della donna prosegue senza esclusione di ipotesi, mentre si approfondiscono i dettagli di questa vicenda che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna.

Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando) - Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano». ilmattino.it

Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: una telecamere l'ha filmata entrare a casa e non uscire più - È undagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte ... msn.com

#FedericaTorzullo, indagine per omicidio e sospetti sul marito. Sequestrati auto e cellulari #anguillara #13gennaio #iltempoquotidiano x.com

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vi - facebook.com facebook

