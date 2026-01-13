Scomparsa di Federica Torzullo il marito è indagato per omicidio | sequestrati auto e cellulare

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma. Il marito è stato sottoposto a indagine per omicidio, mentre sono stati sequestrati l’auto e il cellulare dell’uomo nell’ambito delle indagini in corso. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo approfondimenti per chiarire quanto accaduto.

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All’uomo, titolare di una ditta di movimento terra, sono stati anche sequestrati l’auto e il cellulare. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Della 41enne non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio. A denunciare la scomparsa è stato l’uomo facendo scattare le ricerche anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. La coppia è in fase di separazione e da poco era stata fissata l’udienza davanti al giudice civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa di Federica Torzullo, il marito è indagato per omicidio: sequestrati auto e cellulare Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa, sequestrati telefono e auto del marito: i due si stavano separando Leggi anche: Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: una telecamere l'ha filmata entrare a casa e non uscire più La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio; Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio; Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando); Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un'inchiesta. Federica Torzullo scomparsa: il marito sotto inchiesta per omicidio - La misteriosa scomparsa di Federica Torzullo ha generato interrogativi e incertezze, con il coniuge attualmente indagato per omicidio. notizie.it

Federica Torzullo scomparsa vicino a Roma, marito indagato per omicidio. “È entrata in casa, non è più uscita” - Anguillara Sabazia, la 41enne sparita l’8 gennaio: una telecamera l’ha ripresa entrare in casa. quotidiano.net

Indagato per femminicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa vicino a Roma - E' indagato per femminicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. ansa.it

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, sequestrati auto e cellulare del marito x.com

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vi - facebook.com facebook

