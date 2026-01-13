Federica Torzullo scomparsa da Anguillara | aperta inchiesta per omicidio

La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per omicidio in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia. La donna è scomparsa l’8 gennaio scorso e le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo allontanamento. Restano in corso le indagini per fare luce sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità.

Omicidio. Questa l'ipotesi di reato in un'indagine aperta dalla procura di Civitavecchia in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, della quale si sono perse le tracce lo scorso 8 gennaio. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9.

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio - facebook.com facebook

