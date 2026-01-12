Scomparsa da Anguillara si cerca la 41enne Federica Torzullo | aperta un’inchiesta

Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le autorità stanno conducendo un’inchiesta per chiarire le circostanze della sua scomparsa e rintracciarla nel più breve tempo possibile.

Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati presso l'abitazione della donna e l'appartamento è stata sequestrato. Le indagini sono in corso, il telefono di Federica risulta.

