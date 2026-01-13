Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara il vicino | Litigavano lei voleva separarsi

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Un vicino di casa ha riferito di aver assistito a una discussione intensa tra lei e il partner, evidenziando tensioni legate a una possibile separazione. La vicenda è al centro delle indagini, mentre le autorità cercano di chiarire le circostanze della scomparsa della donna.

"Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa". E' quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio. "Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi.

Federica Torzullo, chi è la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. Indagato il marito (figlio dell'assessora): si stavano separando - Giallo ad Anguillara Sabazia, dove da venerdì 9 gennaio si sono perse le tracce di Federica Torzullo, 41 anni. msn.com

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa - Proseguono le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara. fanpage.it

#Scomparsa di Federica Torzullo, il marito è indagato per omicidio: sequestrati auto e cellulare. x.com

Scomparsa si Federica Torzullo. Parla un vicino di casa. “Lui ha alzato un paio di volte la voce. E secondo me chi alza la voce non ha argomentazioni. Se alzava anche le mani Non lo so. Sarà stato poco prima di Natale, li ho sentiti e visti litigare per strada. N - facebook.com facebook

