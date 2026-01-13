Federica Torzullo svanita all' improvviso una perquisizione cambia le cose | indagine per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa improvvisamente dall’8 gennaio. Una perquisizione recente ha portato a nuove indagini, ora concentrate sull’ipotesi di omicidio. La vicenda ha suscitato preoccupazione e inquietudine nella comunità, mentre le autorità proseguono le ricerche nel tentativo di fare luce su questa scomparsa e sui dettagli che possano chiarire il caso.

Ora dopo ora la preoccupazione diventa angoscia e cresce il timore che la vicenda di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma) della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso possa avere il più tragico dei finali. La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo. Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano».

