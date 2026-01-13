Fed Lagarde Consiglio Bce e altre banche centrali difendono Powell

Il 13 gennaio, le principali istituzioni finanziarie europee e internazionali hanno espresso il loro sostegno a Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La presidente della Bce, Christine Lagarde, insieme ai governatori delle banche centrali dell’area euro e di altri paesi, ha firmato una dichiarazione congiunta per difendere la sua leadership. Questa presa di posizione riflette l’importanza della stabilità e della cooperazione tra le istituzioni monetarie mondiali.

Roma, 13 gen. (askanews) – La presidente Christine Lagarde, a nome di tutto il Consiglio direttivo della Bce, che include tutti i governatori delle banche centrali dell'area euro, il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey e di diverse banche centrali nel mondo firmano una dichiarazione congiunta in difesa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Domenica notte lo stesso Powell aveva riferito di essere oggetto di una procedura che punta a una incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia Usa per i costi di ristrutturazione della sede dell'istituzione, mossa che ha definito "pretestuosa" e volta sostanzialmente a insidiare l'indipendenza della politica monetaria.

